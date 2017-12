“الشرق الأوسط” تروي: كيف سعى المشير حفتر ل”إبهار” لودريان؟

218TV| خاص

أفردت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الصادرة اليوم السبت تقريرا مفصلا لجولة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى مدينتي طرابلس وبنغازي للقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مُركزّة على “الصورة الانطباعية” التي حاول المشير حفتر إظهارها للزائر السياسي الفرنسي، محاولا –بحسب الصحيفة- إبهار لودريان، ليظهر مُختلفا وقويا.

وبحسب الصحيفة اللندنية، فإن المشير حفتر تعمّد زرع ما أسمته الصحيفة “عناصر عسكرية أنيقة”، ب”قيافات عسكرية”، ب”ألوانها الزاهية” على الطريق الذي سيسكله الوزير الفرنسي باتجاه قواعد عسكرية، ومكتب القائد العام في الرجمة، فقط لوحظ أن المشير لم يكن مشاركاً في استقبال للودريان في القاعدة العسكرية، وإنما في مكتبه الذي أصر العاملين فيه على منع مَن هم برفقة الوزير عن تصوير لقائه بالمشير، فيما لاحظ فرنسيون –بحسب الصحيفة- “انطباعات متناقضة” بشأن حفتر.

من جهة ألمحت الانطباعات الفرنسية أن المشير حفتر بدا خلال اللقاء متحدثا بنبرة فيها ما اعتبرته الصحيفة “الشموخ”، لكن من جهة أخرى قالت إن مقر حفتر أبدا فيه “تشديدًا أمنيًا” أكثر من المعتاد سابقا، عازية هذا التشديد إلى ما اعتبرته “ضغطًا أمنيًا”، من دون أن تُوضح طبيعة هذا الضغط.

