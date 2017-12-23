معيتيق لـ«وزير الخارجية الإيطالي»: ولادة ليبيا جديدة في 2018

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو اليوم السبت، إن العام 2018 سيشهد ولادة ليبيا جديدة.

وأوضح، في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ليبيا ستتجاوز كل المختنقات على المستوى الاقتصادي، بداية من مصالحة وطنية شاملة، والخطوات الجادة لتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يتم الاعداد لها.

وأضاف معيتيق، إن الوزير الإيطالي قدم تعازيه في وفاة المغدور به عميد بلدية مصراته محمد اشتيوي، مجددا استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، و الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة”، لحل الأزمة الليبية.

وأعرب الوزير الإيطالي عن أمله أن «يكون العام 2018 فاتحة خير على ليبيا لتجاوز المحن التي مرت بها»، مؤكدا رغبة بلاده دعم ليبيا للنهوض بها اقتصاديا خلال المرحلة القادمة.

من جهته، أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي ، خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط ليبيا وإيطاليا وباقي دول حوض المتوسط، ودور سفارة إيطاليا في ليبيا، مؤكدًا رغبة حكومة الوفاق لزيادة حجم التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي بالإضافة لعدد من القطاعات منها الصحة والتعليم، وملف الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء، علاوة على الوفد الإيطالي المرافق للوزير الإيطالي، مدير الادارة الأوروبية بحكومة الوفاق الوطني وعدد من المستشارين.

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