صحة الوفاق تناقش مع منظمات دولية آلية دعم القطاع

عقد صباح اليوم السبت اجتماعا، ضم ممثلين عن وزارة الصحة في حكومة الوفاق، مع ممثلي الأمم المتحدة، لمناقشة دعم المنظمة الدولية للقطاع الصحي في ليبيا.

وحضر الاجتماع، مسؤولين بإدارات التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق في وزارة الصحة، ومن الجانب الأممي ممثلو اللجنة الدولية للإغاثة، والمنظمة الدوليةُ للهجرة، والهيئة الطبية الدولية.

وبحث الطرفان، آليات وسبل دعم المنظمات الدولية لقطاع الصحة في ليبيا، وذلك بتوفير الأدوية والمعدات، وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين، وتسيير القوافل الطبية، إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية.

يشار إلى أن المنظمات الدولية، وبعض الدول الكبرى، بدأت في تقديم الدعم والمساعدة لبعض القطاعات المتعلقة بتقديم خدمات مباشرة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، عقب الموجة الإعلامية التي تناولت ما سمي بـ “الاتجار بالبشر” في ليبيا.

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