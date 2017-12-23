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فرج : انتخاب البرلمان لــ “الشكري” يزيد من معاناة المواطن

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 23, 2017 , 1:11 م

ديسمبر 22, 2017 , 5:56 م

ديسمبر 22, 2017 , 1:56 م

المتوسط:
هاجم عضو مجلس الدولة موسى فرج، انتخاب مجلس النواب لمحافظ جديد للبنك المركزي قائلا ،” أنها خطوة تعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، و أن هذه الخطوة أحادية تزيد من استمرار معاناة المواطن.
وأضاف فرج، خلال تصريحات صحفية له،” أن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي من قبل مجلس النواب يعد مخالفة لما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي وخرقاً للاتفاق السياسي”.
وأكمل، ” أن ما قام به مجلس النواب من عدم التزامه بالاتفاق السياسي هو إجراء لا يزيد الوضع إلا تأزماً وتعقيداً.”
وأشار إلى أن مجلس الدولة مستعد لتنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية التي يلزم التوافق حولها بين مجلسي النواب و الدولة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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