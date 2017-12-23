تفاديًا لمخطط تقسيم ليبيا.. رؤية مصرية لإنهاء الأزمة

خاص المتوسط:

لا يزال الملف الليبي ركنًا رئيسًا في أجندة الخارجية المصرية، التي أعلنت اليوم السبت عن «وصفة» لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول إلى حلّ نهائي وشامل للصراع الداخلي، وذلك عبر وزير الخارجية المصري سامح شكريّ.

خطر تقسيم ليبيا

وحذر وزير الخارجية المصري، من مواجهة ليبيا لخطر التقسيم مشددًا علي ضرورة محافظة الليبيين علي بلدهم، ومؤكدا أن هناك حرصا متواصلا لإنهاء الأزمة.

وبيّن الوزير المصري، في حوار مع جريدة الأخبار المصرية، أن الوضع في ليبيا «يمثل خطرا على دول الجوار كمصر وتونس والجزائر والتواصل مستمر بيننا لمعاونة الأشقاء فى ليبيا لاعتماد الحل السياسى والحفاظ على أمننا القومي، وهناك تعاون أمني واستخباراتي للدفاع عن أمننا ومصالحنا فى ضوء وجود العناصر الإرهابية، ومواجهة مخططاتها لاستهداف الدول الثلاث وغيرها من دول الجوار كالسودان وتشاد، والتي يتأثر جميعها بعدم الاستقرار وعدم وجود سلطة مركزية قادرة على حماية الحدود والقضاء على الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية واستهدافها لأراض غير خاضعة لأى سيطرة لمؤسسات الدولة وانتشارها من خلال هذه الأراضى الى دول الجوار».

«وصفة» لإنهاء الأزمة

وأكد شكري، «نحن نسعى لتزكية الحل السياسي الذي تم التوصل إليه وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الأممى غسان سلامة، لكن في النهاية المسئولية الأكبر تقع على عاتق الليبيين والزعماء الليبيين لدورهم فى الحفاظ على بلدهم من احتمالات التقسيم ومخاطر التنظيمات الإرهابية واستمرار ضغطهم وتأثيرهم على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، كل ذلك يجعل الأمل في هؤلاء القادة والسياسيين للعودة إلى وضع توافقي يلبي طموحات كل أطياف الشعب الليبي».

الإحباط يعم الليبيين

علّق وزير الخارجية المصري على مرور عامين على اتفاق الصخيرات الليبي، بأنه بعد مرور عامين على هذا الاتفاق هناك إحباط يعم في أرجاء ليبيا، وأصاب الأطراف السياسية الليبية، من بينهم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك ردًا على تساؤل ما تعليقكم حول ما صرح به المشير خليفة حفتر حول انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات ،،وهل ذلك يمثل تهديداً جديداً للوضع المتردى فى ليبيا؟

وأكد شكري، أن الأمل كان أن ينفذ الاتفاق السياسي وفق مراحله الزمنية المختلفة، وأن يتم تفعيلها لتؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية،ومع ذلك هناك اهتمام لاستمرار المسعى من خلال الاتفاق السياسي وليس بالضرورة أن يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق، خاصة وأنه يحظى بدعم دولي وتأييد من مجلس الأمن، ولازال يشكل الإطار الأمثل للتسوية السياسية التي تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأطراف الليبية.

وتابع: يتم التعامل مع القضية من خلال الحوارات القائمة وكذلك من خلال دور المبعوث الأممى غسان سلامة، وهناك رغبة دولية فى أن تستمر هذه الجهود للوصول إلى تطور يفعل المحطات المختلفة للاتفاق كالانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة التي تحظى بالتأييد من المجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات لتضطلع بمسئوليتها ومن ضمنها الجيش الوطني وزيادة قدرته على التعامل مع الإرهاب بمعاونة شركاء ليبيا الدوليين.

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