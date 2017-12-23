إيطاليا تدعم حكومة الوفاق في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني اليوم السبت إن “وزير الخارجية الإيطالي جدد دعم بلاده لنهج السراج التوافقي، وبما يبذله من جهد للم الشمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”، مضيفا أن “الوزير الإيطالي أكد على تأييد بلاده لجهود المبعوث ألأممي السيد غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعا إلى انتخابات”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أن “الانتخابات التي دعا إليها منذ حزيران/يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين”.

وأوضح أن “المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور”.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو وصل إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم السبت، لقعد عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين.

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قال، في بيان الأسبوع الماضي إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف السياسية والتشريعية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات قبيل نهاية العام المقبل، مشددا على حرصه على تقديم الدعم الفني اللازم لها، كما دعا الليبيين إلى التسجيل بالمفوضية العليا للانتخابات، والقيادات الليبية إلى إنجاح العملية الانتخابية.

وقال سلامة إن “الانتخابات الحرة والنزيهة تبشّر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى مجراها الطبيعي، ومن شأنها أن توفر للشعب الليبي غاية ما يرغب فيه ألا وهو شفافية الحكم ومستويات معيشية لائقة وحياة كريمة”.