العامة للكهرباء: مهندسونا مستمرون في إصلاح الأعطال

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء محمد التكوري السبت، إن مهندسي وفنيي الشركة مستمرون في إصلاح الأعطال التى نتجت عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح التكوري، في تصريح للرائد، أن الوحدات البخارية في محطتي الخمس والزاوية، لا تزال خارج الخدمة، وأن فرق الصيانة تعمل على إصلاحها، مبينًا أن ذلك ما سبب زيادة ساعات طرح الأحمال اليومية.

وأضاف التكوري أن ساعات طرح الأحمال التي أعلنتها الشركة هي سبع ساعات فقط، وإذا تجاوز انقطاع التيار الكهربائي هذه المدة فعلى سكان المناطق مراجعة دوائر التوزيع الخاصة بمناطقهم؛ لمعالجة الخلل المتسبب في ذلك.

الجدير بالذكر أن الشركة العامة للكهرباء كانت قد أعلنت، ليلة الخميس المنصرم، أن اضطراب مياه البحر تسبب في تعطل الوحدات البخارية التي تعمل بمياه البحر في محطتي الخمس والزاوية.

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