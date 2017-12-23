نازحو تاورغاء يطالبون السراج الإيفاء بوعوده وإيجاد حل جذري لمعاناتهم

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بمقابلة عدد من نازحي تاورغاء الذين هجروا قسرا من منازلهم، عقب احتشادهم أمام المقر صباح اليوم السبت، للمطالبة بحل جذري لمعاناتهم.

وخلال اللقاء طالب نازحي تاورغاء من السراج بالإيفاء بوعوده المتكررة لهم، وإيجاد حل لمشكلاتهم واتخاذ قرارات سريعة حتى يتمكن أهل تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم، حسب الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، وخاصة بعد غرق المخيمات القاطنين فيها بسبب مياه الأمطار.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد أعلنت في وقت سابق أن النازحين المقيمين في مخيم الفلاح بالعاصمة طرابلس حاولوا اقتحام مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة بالمدينة، فيما أكد شهود عيان أن المحتجون حاولوا تسلق البوابة الرئيسية للمجلس.

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