السراج يلتقي بوفد من الجنوب ويكلف "حمزة" بمتابعة مشاكل المنطقة

التقى اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع وفد من منطقة الجنوب، يضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي عتبة واُوباري وناشطين وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة والقطرون.

وعرض أعضاء الوفد المشاكل والمختنقات التي تعاني منها مناطق الجنوب، واحتياجاتها، والتي وتشمل استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية، ودعم عدد من المؤسسات الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي، والتعليم والمواصلات، كما طالب أعضاء الوفد بفتح مطارات الجنوب.

ووعد السراج باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ما عرض من مختنقات وفقا للأولويات وبحسب ما هو متاح من إمكانيات، مؤكدا بأن الحكومة الوفاق لا تفرق بين مناطق ليبيا، مبررا عدم الوفاء بالاتزامات بسبب الانقسام السياسي، الذي قال إنه أثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة.

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة الجنوبية برئاسة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

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