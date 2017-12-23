الإعلام الأمني بالإدارة العامة للبحث الجنائي يشرع في تغطية إعلامية شاملة لكافة الأقسام

بنغازي 23 ديسمبر 2017 (وال)- أعلن المكتب الإعلام الأمني بالإدارة العامة للبحث الجنائي، شروعه في إطلاق تغطية إعلامية شاملة لكافة الأقسام بالإدارة .

وقال المكتب الإعلام الأمني بالإدارة العامة للبحث الجنائي – في بيان – إن المبادرة الجديدة متعددة الجوانب، وبدعم من مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي، وانعكاساً للعمل طيلة سنوات من الجد والالتزام، وسيتم فيها تسليط الضوء على قسم الشؤون الإدارية بالإدارة باعتبارها العمود الفقري للإدارة .

وأوضح المكتب الإعلام الأمني أن قسم الشؤون الإدارية وأعضائه يركزون على تشكيل وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية المتداخلة التي تمكن الإدارة من تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين وظائف الإدارة وتطوير نظم معلومات الحاسب الآلي، من أجل تحقيق نجاح متكامل .

وأضاف المكتب الإعلام الأمني أن قسم الشؤون الإدارة يكمن جوهر هذا القسم من الإدارة العامة إلى استراتيجيتها في التخطيط طويل المدى، والذي يهدف إلى تخصيص الموارد والقوة العمومية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المنشودة، وتحقيقاً لسير العمل حسب ما هو مخطط له، والبناء التنظيمي الهيكلي الذي يحدد الواجبات والمسؤوليات والمهام، وتسيير العمليات التنظيمية السلوكية وتسيير العمل اليومي .

وأشار المكتب الإعلام الأمني إلى أن القيادة الإدارية العليا للشؤون الإدارية بالإدارة العامة للبحث الجنائي متمثلة في مقدم وليد العبيدي، الذي يقوم بعمله على قدر من المسؤولية العالية، وإحساسه الدائم بمدى أهمية عمل القسم والإتمام على أكمل وجه.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن قسم الشؤون الإدارة يركز في عمله على الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، والتواصل مع كافة الأحداث داخل الإدارة العامة، إلى جانب وضع الأهداف طويلة الأجل، والتوصل إلى الاستراتيجيات البديلة، واختيار الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها ومتابعتها، إلى جانب تحديد مجالات الأعمال الجديدة التي يمكن الدخول فيها . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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