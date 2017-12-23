هذا ما قاله السراج لمهجري تاورغاء

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس العشرات من مواطني مدينة تاورغاء الذين احتشدوا أمام الديوان ، اليوم السبت .

وطالب مهجرو تاورغاء السراج، بإيجاد حل لمشكلاتهم وإتخاذ قراراً سريعاً ليتمكن أهل تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم، حسب الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وقال السراج لمهجري تاورغاء ،” إننا نشعر بالألم عندما نتحدث عن وضع أهلنا في تاورغاء بعد سبع سنوات من العناء ولقد تباحثنا مع الطرفين للتعجيل بعودتهم حسب الاتفاق الذي يضمن العودة وينص أيضاً على جبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين”.

وأضاف،” إنه يأمل بتنفيذ هذا الاتفاق سريعاً وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية حتى يمكن الإعلان عن تاريخ العودة المحدد في أقرب وقت، والعمل على تجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات”.

وأوضح، ” أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز للعودة”.

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