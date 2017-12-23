السراج يلتقي نازحي تاورغاء المقتحمين لمقر الرئاسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس عدد من مهجري مدينة تاورغاء الذين اقتحموا مقر المجلس، بحضور النائب أحمد معيتيق وعضو المجلس أحمد حمزة.

وطالب نازحو تاورغاء، بإيجاد حل لمشكلاتهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً سريعاً ليتمكن أهل تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم.

وبين المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق، أن السراج، أكد للحضور أنه تباحث مع المسؤولين في كل من تاورغاء ومصراتة، التعجيل في تطبيق اتفاق العودة، وجبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين.

وأضاف السراج أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع والداخلية لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز للعودة.

وكان عدد من مهجري مدينة تاورغاء المتواجدين في مخيمات النزوح في مدينة طرابلس، اقتحموا مقر المجلس الرئاسي، بعد نفاد صبرهم من انتظار تحقيق الوعود بعودتهم إلى تاورغاء.

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