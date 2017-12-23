ليبيا_الآن| من لقاء “مصطفى صنع الله”، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ب…

#ليبيا_الآن| من لقاء “مصطفى صنع الله”، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعدد من الجمعيات الخيرية الأهلية من منطقة الواحات، لبحث سبل دعم مشاريع ترسيخ التراث وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل وخاصة للعنصر النسائي.
تعليق
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جميل أن تتسع دائرة لقاءت السيد مصطفى صنع الله و تشمل مختلف أطياف المجتمع وهدا إنفتاح إيجابي دون شك و يحسب لسيادة المهندس كما حسبت له مواقفه الوطنيه و تنقله بين شتى ربوع الوطن دفعا لعجلة الإنتاج و ووقوفا في خندق الوطنية تصديا للمؤامرة التي تستهدف الوحدة و الوطنية و اللحمة الإجتماعيه و لكن الدي نهمس به في أدن السيد الكريم – هو الأوضاع السيئة لمستخدمي القطاع و مستوى العناية المتدني بهم مقارنة بعيرهم من عمال النفط في مختلف بلاد العالم
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