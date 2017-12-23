ليبيا_الآن| من لقاء “مصطفى صنع الله”، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ب…

#ليبيا_الآن| من لقاء “مصطفى صنع الله”، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعدد من الجمعيات الخيرية الأهلية من منطقة الواحات، لبحث سبل دعم مشاريع ترسيخ التراث وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل وخاصة للعنصر النسائي.