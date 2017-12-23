«مكافحة الهجرة غير الشرعية»: 700 ألف مهاجر  في ليبيا حاليًا

المتوسط:

أكد المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ميلاد الساعدي أن حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي يتواجدون حاليا في البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الساعدي قوله إن جميع المهاجرين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن ، مضيفا أن سلطات بلاده تمكنت منذ بداية العام الجاري ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من ترحيل 13 ألف أجنبي وصلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية.

وتابع أن الدول العربية والإفريقية في مقدمة الدول التي تتعاون مع الجهاز الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن 265 مهاجرا سيتم ترحيلهم إلى المملكة المغربية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع سلطات المملكة.

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