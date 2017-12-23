نازحو تاورغاء يطالبون السراج بضرورة التعجيل بعودتهم إلى مدينتهم

طالب نازحو تاورغاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال لقائهم معه اليوم أمام مقر رئاسة الوزاراء بطرابلس، طالبوا بضرورة إيجاد حل لمشكلاتهم، وأن يتخذ المجلس الرئاسي قرارا سريعا ليتمكنوا من الرجوع إلى مدينتهم، حسب الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد عبر السراج عن شعوره بالألم عند الحديث عن وضع أهالي تاورغاء، بعد سبع سنوات من العناء، موضحا أنه تباحث مع الطرفين للتعجيل بعودتهم حسب الاتفاق الذي يضمن العودة، وينص أيضا على جبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أنه يأمل تنفيذ الاتفاق سريعا، وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية، حتى يمكن الإعلان عن تاريخ العودة المحدد في أقرب وقت، والعمل على تجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات.

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