معيتيق لألفانو : عام 2018 سيشهد ولادة ليبيا جديدة

المتوسط:

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق، إن ليبيا ستتجاوز كل المختنقات على المستوى الاقتصادي، بداية من مصالحة وطنية شاملة، والخطوات الجادة لتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، اليوم السبت .

وأكمل معيتيق ، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو اليوم السبت، إن العام 2018 سيشهد ولادة ليبيا جديدة.

وأكد ألفانو، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، و الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة”، لحل الأزمة الليبية.

وقال ألفانو، أنه يتمنى أن يكون العام 2018 فاتحة خير على ليبيا لتجاوز المحن التي مرت بها”.

وأكمل، أنه يرغب بلاده دعم ليبيا للنهوض بها اقتصاديا خلال المرحلة القادمة.

وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي ، خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط ليبيا وإيطاليا وباقي دول حوض المتوسط، ودور سفارة إيطاليا في ليبيا، مؤكدًا رغبة حكومة الوفاق لزيادة حجم التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي بالإضافة لعدد من القطاعات منها الصحة والتعليم، وملف الهجرة غير الشرعية.

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