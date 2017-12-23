إيطاليا تستقبل أول دفعة لاجئين قادمين من ليبيا

استقبلت إيطاليا نحو 160 مهاجرا من الفئات الأشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين الأفارقة قادمين من ليبيا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الليبية.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الجمعة، أن المجموعة التي وصلت إلى إيطاليا تتكون من 160 شخصا من الفئات الأشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين، كانوا في مراكز إيواء ليبية حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي، ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، في استقبال هذه الدفعة من اللاجئين الأفراقة الذين كانوا في ليبيا، ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية.

ووفقا لوكالة (آكي)، فقد أشارت صحيفة “أفينيري” الإيطالية، لسان حال مجلس الأساقفة الإيطاليين، إلى أنه “نظرا للظروف المأساوية التي تواجه الآلاف من المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، رأت الكنيسة الإيطالية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل دخول أولئك الأشد ضعفا إلى إيطاليا، وتوفير المساعدة والحماية لهم”.

وتعتبر هذه الدفعة الأولى التي تقوم إيطاليا بإجلائها من ليبيا تعزيزا لاستراتيجيتها في مكافحة الهجرة غير القانونية والإتجار بالبشر من خلال إنشاء إطار قانوني لدخول المهاجرين المحتاجين إلى إيطاليا، بحسب ما ذكرت السفارة الإيطالية على صفحتها في “تويتر”.

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