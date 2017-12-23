بداد قنصو: مشكلة تاورغاء ستنتهي مطلع يناير المقبل

أكد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، أنه مع بداية شهر يناير القادم ستنتهي مشكلة مدينة تاورغاء، بحسب ما نشر موقع قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الجمعة.

وقال قنصو، إن حكومة الوفاق الوطني ستشرع في وقت قريب في إنهاء معاناة سكان مخيمات تاورغاء خاصة، مؤكدا أن مدينتا تاورغاء ومصراتة توصلتا إلى اتفاق لعودة المهجرين.

وقد كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في سبتمبر الماضي آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحدّاد، بتأمين مدينة تاورغاء، والإشراف على عودة النازحين إلى المدينة واستلام المعسكرات التابعة للجيش الليبي.

هذا واعتصم محتجون من مخيمات تاروغاء في العاصمة طرابلس أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مطالبين بتحسين أوضاعهم بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيم إقامتهم.

يذكر أن مدينتا مصراتة وتاورغاء، قد وقعتا في 18 يونيو الماضي اتفاق بينهما يقضي ببدء عودة أهل تاورغاء لمدينتهم، وجبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس البلدي مصراتة محمد إشتيوي، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

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