زيدان يتحدث عن الإصابة بالجنون بعد ثلاثية برشلونة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أمام وسائل الإعلام، عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو اليوم، أن الفريق لن يصاب بالجنون رغم صعوبة وقسوة الهزيمة.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «بدأنا بشكل جيد للغاية، كان الشوط الأول مميزًا جدًا من طرفنا، والهزيمة في النهاية أضرتنا، إنها كرة القدم وعلينا أنْ نفكر فيما هو قادم الآن، كانت مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا».

وأضاف: «لا بد لي من اختيار شيء، ومع كوفاسيتش كان الأمر مختلفًا، كان يجب أن نكون حذرين مع ميسي ولقد فعل هذا جيدًا، هذا ما قررناه قبل المباراة».

وعن طرد كارفاخال، قال: «هذا يحدث من وقت لآخر، كنت أفكر في بعض التغييرات، سجلوا الهدف الثاني بعد الطرد وأصبحت مباراة أخرى صعبة جدًا».

وحول خطته خلال ميركاتو الشتاء، أضاف: «نحن لا نتحدث عن ذلك».

واختتم: «دافعنا بشدة وفي هذا المجال هناك تفاصيل دقيقة تحكم، لن نصاب بالجنون إنها هزيمة صعبة للغاية، ولكن لن نغير أي شيء، لن نخفض ذراعينا، سنذهب في إجازة ولا نفكر في هذا الموضوع، سوف نستمتع مع الأسرة، لم ينته شيء بعد».

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