البعثة الأممية تعلن اعتماد ممثلو الجنوب الليبي ميثاقاً للمصالحة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أكثر من 55 ممثلاً من جنوب ليبيا، اختتموا اليوم السبت، منتدى عُقد لمدة ثلاثة أيام في تونس باعتماد ميثاق عام للمصالحة.

وأوضحت البعثة عبر موقعها الرسمي، أن المنتدى تم خلاله الاتفاق على مجموعة من المبادئ والآليات الرامية إلى تحقيق المصالحة المحلية والوطنية، حيث شدد المشاركون على الموقف المحوري للجنوب الليبي في المشهد السياسي والاجتماعي، على أمل أن يصبح الجنوب رمزاً للمصالحة في المستقبل.

وأضافت أن منتدى المصالحة في الجنوب ساهم في إطلاق حوار شامل يفضي إلى وضع ميثاق للمصالحة بين الأطراف المعنية الرئيسة في المنطقة، حيث ستسعى الأطراف الموقعة على ميثاق المصالحة في الجنوب إلى بناء دعم أوسع نطاقاً لهذا الميثاق وتشجيع عدد أكبر من المناطق على الالتزام به.

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