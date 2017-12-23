طائرة شحن بيلاروسية مجهولة الحمولة تحط بمطار معيتيقة

المتوسط:

رصدت “المتوسط” طائرة شحن بيلاروسية، وصلت إلى قاعدة معيتيقة الجوية بمدينة طرابلس، قادمة من بيلاروسيا، ولم يتحدد محتوى الشحنة التي كانت على متنها.

والطائرة تتبع شركة «رادا» البيلاروسية، وهي شركة شحن دولية أسست 2015، وهي من طراز «إيل-62M فريتر»، التي يمكنها تحميل البضائع بمختلف أنواعها ومواصفاتها بما في ذلك السائبة أو المعدات الهندسية، والصناعة الضخمة، والبضائع الخطرة من جميع المستويات.

وكانت تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن القاعدة الجوية معيتيقة تستخدم في استقبال الأسلحة والمعدات الحربية لصالح المجموعات التي تعاقبت في السيطرة عليها، على الرغم من حظر توريد السلحة المفروض على ليبيا.

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