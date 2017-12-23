مفوضية الانتخابات : عدد المسلجين في منظومة الناخبين تجاوز 63 ألف ناخب

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم بأن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين في الفترة من السادس إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري بلغ ثلاثة وستين ألفا وخمسمئة وسبعة وأربعين ناخبا.

وأوضحت المفوضية على موقعها الرسمي أن عدد الرجال المسجلين بلغ ثمانية وثلاثين ألفا وستمئة وخمسة وعشرين ناخبا، فيما بلغ عدد النساء أربعة وعشرين ألفا وتسعمئة واثنتين وعشرين ناخبة.

هذا وأعلنت المفوضية استمرار عملية تسجيل الناخبين، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السابق، أو الذين يرغبون في تغيير مراكز انتخابهم .

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