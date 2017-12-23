رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من حكماء وأعيان الجنوب

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم مع وفد من المنطقة الجنوبية ضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي عتبة وأوباري، وناشطين وأعيانا من تلك البلديات ومناطق الجفرة، بحث مطالب واحتياجات مناطقهم، وما يتعلق باستكمال عدد من مشاريع البنية التحتية، ودعم عدد من المؤسسات الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والمواصلات.

وحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، ووزير الخارجية المفوض محمد سيالة.

من جهته أعطى السراج تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ما عرض من مختنقات وفقا للأولويات، وبحسب ما هو متاح من إمكانيات، مؤكدا عدم التفرقة بين مناطق ليبيا، وأن الجنوب الليبي لن يكون مهمشا، وسيحظى بما يستحقه من اهتمام، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة.

رئيس المجلس وافق خلال الاجتماع على مقترح بتشكيل لجنة يترأسها عضو الرئاسي أحمد حمزة، لتكون حلقة وصل وتواصل بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة الجنوبية.

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