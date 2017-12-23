بسبب السيول.. فصل أربع محطات كهرباء في تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها فصلت أربع محطات تغذي المجمعات السكنية بالبحوث الصناعية في تاجوراء بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة، أن فصل المحطات هو عمل احترازي حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن المحطات سيتم إدخالها للعمل بعد قيام الجهات المتخصصة بصريف المياه.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء رفعت ساعات طرح الأحمال الكهربائية إلى تسع ساعات نتيجة الطلب على الطاقة بسبب انخفاض درجات الحرارة والأعطال التي لحقت ببعض المحطات.

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