صنع الله يؤكد دعم مؤسسة النفط لأنشطة الجمعيات الخيرية في منطقة الواحات

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال لقائه أمس مع عدد من أعضاء الجمعيات الخيرية الأهلية في منطقة الواحات، بحث النشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات، والصعوبات التي تواجهها.

وأكد صنع الله وفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال اللقاء الذي جرى بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، مع أعضاء الجمعيات المهتمة بأنشطة الصناعات المحلية والأعمال الخيرية في الواحات، أكد أن المؤسسة ستقوم بتقديم ما في وسعها من دعم لهذه الجمعيات لتوسيع عملها وأنشطتها، مشددا على أهمية مثل هذه الجمعيات في ترسيخ التراث المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الدخل، وخاصة للعنصر النسائي.

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