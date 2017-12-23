“تفعيل الأمن في سرت”: وضعنا خطة لتأمين المدينة

قال رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية، في مدينة سرت، الزروق اسويطي، إن اللجنة وضعت خطة لتحسين الوضع الأمني في مدينة سرت، مؤكدًا أن هذه الخطة ستساهم في تأمين المدينة.

وأوضح اسويطي في تصريح للرائد، أن الخطة التى قدمت للمنطقة العسكرية الوسطى تنص على وضع قوة عسكرية في الحدود الإدارية للمدينة، مبينًا أن الأجهزة الأمنية داخل المدينة سيقع على عاتقها مهمة بسط الأمن داخل سرت.

وأوضح اسويطي، أن اللجنة تفتقر للدعم المادي، وقد خاطبت الجهات المعنية في هذا، لكن الردود جاءت سلبية؛ لعدم وجود ميزانية لدى الجهات المعنية، وفق قوله.

وأضاف اسويطي، أن الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية المنضبطة “تحت الشرعية” تساعد اللجنة في تأمين المدينة، مبينًا أن بعض المؤسسات الخيرية في سرت وبعض المدن الأخرى، ساهمت في صيانة مقرات الجهات الأمنية.

ونوّه رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت إلى أن اللجنة فعّلت مديرية أمن سرت، والإدارة العامة للأمن المركزى، وجهاز الهجرة غير القانونية، وفعّلت أخيرًا مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية.

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق العارف الخوجة كلّف الزروق اسويطي برئاسة ”لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت” في أكتوبر من العام المنصرم، عقب هزيمة قوات البنيان المرصوص لتنظيم الدولة.

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