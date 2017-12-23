إدارات وزارة الصحة تؤكد ضرورة تنسيق المنظمات معها عند تقديم أي نوع من الدعم

أكدت إدارات التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق بوزارة الصحة خلال اجتماعها مع ممثلين عن اللجنة الدولية للإغاثة، والمنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية، أكدت ضرورة التنسيق مع إدارات الصحة فيما يتعلق بدعم هذه المنظمات للقطاع الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الاجتماع تضمن مناقشة الآلية التي ستعتمدها المنظمات الدولية في توفير الأدوية والمعدات، وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين، وتسيير القوافل الطبية، إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية.

وشددت الإدارات على التنسيق مع لجنة القوافل الطبية في حال قررت هذه المنظمات تسيير قوافل طبية؛ كما ينطبق الحال على إدارات التخطيط والصيدلة والمشروعات والمناطق؛ عند تقديم أي منظمة لأي نوع من الدعم.

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