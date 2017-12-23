الشكشاك : لا وجود لوفيات بمخيمات مهجري تاورغاء في طرابلس اليومين الماضيين

ليبيا – نفى رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك وجود وفيات في مخيمات التهجير لسكان تاورغاء رغم زيادة سوء ظروفهم هذا العام مبيناً بأن كل ما قدمته الجهات المسؤولة هو حلول وقتية وبأن الحل الوحيد لإنهاء معاناتهم هو الرجوع إلى الديار.

الشكشاك أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن التواصل مستمر مع كل المنظمات الدولية حيث تمكنت لجنة الإغاثة التابعة للمجلس من توفير الأغطية وبعض المستلزمات.

وأشار إلى قيام الرئاسي بتقديم بعض الأموال إلا أن الناس لا تريد فقط المساعدات ومطلبها الوحيد هو العودة إلى ديارها فيما قد يتم الوصول إلى حل نهائي بشأن تطبيق إتفاق العودة قبل نهاية العام الحالي.

وتوقع الشكشاك أن يتم مد خطوط الكهرباء قريبا إلى مدينة تاورغاء فيما تم تكليف المنطقة العسكرية الوسطى بتولي موضوع الحماية وقيام المجلس المحلي بتجهيز أفراد الشرطة من تاورغاء لتولي الحماية في الداخل .

وأكد الشكشاك في ختام مداخلته بأن الحوار هو الحل الأمثل لجميع المشاكل في ليبيا إذ لا يجب الدعوة للدم والثأر فيما لا يجب الإصطياد في الماء العكر إذ لا يوجد تعنت من جانب لجنة الحوار في مصراتة ولايبحث المجلس المحلي تاورغاء عن المناصب أو الإنتخابات بل الرجوع إلى المدينة فقط.

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