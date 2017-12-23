برلماني : فشل الكبير دفع البرلمان لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد ، “أن مجلس النواب رأى ضرورة تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي بعد أن فشل الصديق الكبير في مهامه .

وأضاف سعيد ، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن محافظ المصرف المركزي الجديد محمد عبد السلام الشكري شخصية جيدة وقادرة وهو ما يحتم على مجلس الدولة دعم الإختيار والترفع عن الشكليات لأن الأزمة حادة ولا بد من توحيد مؤسسات الدولة.

وأكمل ، أن هناك قناعة لعدد من النواب أن الانتخابات مخرج حقيقي للأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة في ظل التعنت السياسي من قبل مجلس الدولة وأزمة الثقة الموجودة مع البرلمان”.

وأضاف سعيد، “أن مجلس النواب حاول استخدام الاتفاق السياسي للدفع باتجاه التهدئة والتوافق وتوحيد المؤسسات إلا أن ظروف عديدة أدت إلى تعقيد الأزمة “.

وأوضح، ” أن هناك أطراف عدة في مجلس الدولة والبرلمان تسعى إلى الاستمرار بكراسي السلطة ووضع العراقيل أمام إجراء أي انتخابات”، مؤكدا استحالة بقاء الدولة في ظل الانقسام لاسيما في المؤسسات الهامة.

وطالب سعيد الليبيين بالمشاركة في الانتخابات وعدم تكرار ما حدث من عزوف في العامين 2012 و2014 لإفراز شخصيات أكثر حرصاً على الوطن .

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