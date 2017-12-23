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#ليبيا_الآن| المجلس البلدي أبوسليم، بدأ فجر اليوم السبت، فتح المسارات لمجرى ” و…

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المجلس البلدي أبوسليم، بدأ فجر اليوم السبت، فتح المسارات لمجرى ” وادي المجنين ” الواقع مساره في نطاق البلدية، بعد تسبب هطول الأمطار الكثيف لتجمع النفايات والمخلفات في هذه المسارات ما أدى إلى انسدادها جزئيًا.





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