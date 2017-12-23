تفكيك قذيفة «هاوزر» على جانب الطريق الساحلي غرب سرت

نجحت سرية الهندسة العسكرية التابعة لقوة تأمين سرت في تفكيك قذيفة «هاوزر» على جانب الطريق الساحلي المؤدي إلى المدينة، على ما أفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأوضح المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» اليوم السبت، أنَّ قوة تأمين سرت تلقت بلاغًا من أحد سائقي الشاحنات المارين عبر بوابة الخمسين على الطريق الساحلي غرب المدينة يفيد بوجود لغم أرضي على جانب الطريق.

وأضاف المركز الإعلامي أنَّ سرية الهندسة التابعة لقوة تأمين سرت تحرَّكت على الفور إلى موقع البلاغ، ونجحت في تفكيك «قذيفة هاوزر» على جانب الطريق.

ولا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب ضد تنظيم «داعش» التي شهدتها المدينة خلال العام الماضي تشكِّل تهديدًا للسكان وأهالي المدينة.

قذيفة «هاوزر» فككتها سرية الهندسة العسكرية غرب سرت. (المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص)

قذيفة «هاوزر» فككتها سرية الهندسة العسكرية غرب سرت. (المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص)

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