العدالة والبناء يعلق على انتخاب البرلمان محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي

ليبيا – قال رئيس دائرة الاتصال والإعلام بحزب العدالة والبناء عبدالسلام إجويد إن مجلس النواب كان موفقًا في اختيار “محمد الشكري” محافظاً جديداً للمصرف المركزي ولا اعتراض على شخصه.

إجويد اعتبر في تصريح صحفي اليوم السبت اطلعت عليه المرصد القرار تمهيداً لتوحيد المؤسسة المالية، داعياً مجلس النواب إلى تطوير موقفه بما يضمن احترام جوهر الاتفاق السياسي وإسباغ القانونية على اختياره.

يشار الى أن مجلس النواب قد انتخب يوم الثلاثاء الماضي محمد الشكري بطريقة الاقتراع السري المباشر وتحصل على 54 صوت ليكون المحافظ الجديد للمصرف المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية