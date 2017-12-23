مديرية أمن سرت تجتمع لبحث تفعيل عمل أجهزتها

عقدت مديرية أمن سرت، اليوم السبت، اجتماعا ضم مدراء الإدارات والاقسام التابعة لها، ورؤساء مراكز شرطة سرت، وأبوهادى، وجارف، وأبونجيم، وزمزم، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأفادت مصادر محلية بمدينة سرت، أن الاجتماع الذي ترأسه مدير أمن سرت الصديق بن سعود، تم خلاله مناقشة المعوقات التي تواجه عمل هذه الاجهزة الامنية والبحثية ومراكز الشرطة، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل العمل الضبطي الأمني بجميع الاجهزة الامنية، ومراكز الشرطة للقيام بعملها المطلوب.

يشار إلى أن قطاع الأمن وغيره من القطاعات في مدينة سرت، تعاني من مشاكل ومعوقات نتيجة نقص الامكانات، وتضرر مقوماتها بسبب ما تعرضت له المدينة من خسائر جراء الحروب التي تكررت بها أكثر من مرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية