السراج: نتباحث مع الأطراف المعنية لتعجيل عودة نازحي تاورغاء

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إنه تباحث مع أطراف من مدينة مصراتة وتاورغاء بشأن التعجيل في عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم حسب الاتفاق الموقع بين المدينتين.

وأوضح السراج لمتظاهرين مدينة تاورغاء أنه يأمل بتنفيذ هذا الاتفاق، على أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية حتى يتسنى لهم تحديد تاريخ عودة نازحي تاورغاء في أقرب وقت، وتجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات.

وأكد السراج أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارتي الدفاع والداخلية للقيام بأعمال الصيانة والتجهيز لمدينة تاورغاء وتوفير البيئة الملائمة لعودتهم.

وكان رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن شكشاك قد نفى للرائد الأنباء المتداولة عن اقتحام متظاهرين من تاورغاء لمقر المجلس الرئاسي بطرابلس

وقال شكشاك للرائد، إن مظاهرة اليوم أهلية بحتة نظمها أهالي ، ومنظمات المجتمع المدني بتاورغاء؛ للمطالبة بحقهم في العودة إلى ديارهم بعد أعوام من العيش داخل المخيمات، والوعود التي أعطيت لهم دون نتيجة، وفق تعبيره.

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