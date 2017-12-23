إيطاليا تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو ألفانو، دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتأييد خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، آملا أن تتوج هذه الجهود للوصل إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

ورحب ألفانو، خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج السبت في طرابلس، بالجهود المبدولة من المجلس الرئاسي وحكومته لدعم نهج التوافق في ليبيا.

في المقابل، ثمّن السراج دعم إيطاليا لحكومة الوفاق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف “حازم” من معرقلي الاتفاق السياسي بعد التوافق بشأنه، وهو ما يربك المشهد السياسي بحسب وصفه.

وبيّن السراج أن مبادرته بالدعوة، في يونيو المنصرم، إلى إجراء انتخابات، هي من “ستنهي الأزمة” في ليبيا، مضيفًا أن المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين، والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة، العام المقبل، على أن يسبقها إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور. وفق قوله.

وكان السراج استقبل، صباح السبت، بمقر المجلس في طرابلس وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسي طاهر السني.

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