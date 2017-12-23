فرنسا: إجراء انتخابات “مبكرة” هو الحل الأمثل في ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن تنظيم الانتخابات خلال فصل الربيع من العام المقبل يعدّ الحل الأمثل بالنسبة لليبيا.

وأضاف لودريان، في تصريحات نقلتها صحيفة “سلايت” الفرنسية، السبت، أن المبعوث الأممي لليبيا قد اختار التوقيت نفسه لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام به “وتفعيله بسرعة قصوى”.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية الفرنسي حمل معه خلال زيارته لليبيا رسالة تتضمن أمرًا بإغلاق القاعدة العسكرية في “الرجمة”، التي تشكل معقلًا لقائد قوات الكرامة خليفة حفتر، وفق الصحيفة.

وأوردت الصحيفة أن وزير الخارجية الفرنسية وجه خطابًا إلى عناصر من قوات الكرامة، مفاده أنه “ليس هناك بديل آخر عن اتفاقية الصخيرات في الوقت الحالي”، مضيفة أن لورديان متفائل بنتائج جولته في ليبيا.

وأكد لورديان، بحسب الصحيفة، التزام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتقويم الانتخابي، مشيرة إلى دعم خليفة حفتر المسار الانتخابي شريطة التأكد من إجراء عملية التصويت بشفافية ونزاهة، وفق تعبيره.

ووصف لورديان حادثة اغتيال عميد بلدية مصراتة بأنها ” تحمل توقيع أعداء المسار الانتخابي وإعادة توحيد ليبيا”، حسب وصفه.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا كانت قد رحبت بخطة المبعوث الأممي، وإعلان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مطلع العام المقبل في ليبيا.

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