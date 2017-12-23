قصة حذاء ميسي الذي «يشكك» في شرعية «الكلاسيكو»

التقطت عدسات الكاميرات، القدم اليمنى لميسي، دون حذاء، أثناء انطلاقه للاحتفال مع زميله، أليكس فيدال، بالهدف الثالث لفريقه برشلونة في مرمى غريمه ريال مدريد.

وفاز برشلونة على ريال مدريد 3 – صفر في مباراة «الكلاسيكو» اليوم ضمن الجولة 17 لليغا على ملعب سانتياغو برنابيو.

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة قدم ميسي، لتشكك في الهدف الثالث للبرسا، باعتبار أن ميسي مَن مرَّر وصنع الفرصة لفيدال الذي أودع الكرة المرمى.

البعض يؤكد أنَّ ميسي مرَّر الكرة وهو يرتدي فردة حذاء واحدة، وهو ما يخالف القانون الكروي، حيث يجب على الحكم إيقاف المباراة ويخرج ميسي ليرتدي حذاءه خارج الملعب.

على الجانب الآخر، يؤكد البعض الآخر المتعاطف مع برشلونة، أنَّ حذاء ميسي قد خُلع من قدمه اليمنى بعد تمريره الكرة لفيدال.

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