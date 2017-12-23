معيتيق لـ ألفانو : نأمل بأن يكون عام 2018 بداية لتجاوز المختنقات الاقتصادية في ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق اليوم السبت وزير خارجية إيطاليا انجلينو الفانو والوفد المرافق له بحضور مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية جلال العاشي وعدد من المستشارين.

معيتيق أشاد وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بالعلاقات التي تربط ليبيا وإيطاليا وباقي دول حوض المتوسط و لدور سفارة إيطاليا في ليبيا، مؤكداً رغبة حكومة الوفاق العمل على زيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي بالإضافة لعدد من القطاعات كالصحة و التعليم وملف الهجرة غير الشرعية.

وأعرب عن أمله بأن يكون عام 2018 بداية لتجاوز المختنقات التي شهدتها ليبيا على الصعيد الاقتصادي وتكون البداية بمصالحة وطنية شاملة و خطوات جادة لتوحيد مؤسسات الدولة تمهيداً لخوض انتخابات برلمانية ورئاسية يتم الإعداد لها.

ومن جانبه قدم الفانو تعازيه لمعيتيق و للشعب الليبي في وفاة المغدور به عميد بلدية مصراته محمد اشتيوي، مجدداً استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق و الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

وأبدى ألفانو آماله بأن تكون سنة 2018 فاتحة خير على ليبيا لتجاوزها المحن التي مرت بها، مؤكداً رغبة بلاده دعمها للنهوض بها اقتصادياً خلال المرحلة القادمة.

وتأتي زيارة الوزير لسفارة بلاده في طرابلس تزامناً مع نهاية العام الميلادي و تأكيداً على دورها الهام الذي تقوم به في ليبيا.

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