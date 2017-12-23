نازحي تاورغاء يتظاهرون أمام رئاسة الحكومة مطالبين بالعودة إلى مدينتهم

تظاهر صباح اليوم السبت، نازحي تاورغاء في مدينة طرابلس، أمام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة، مطالبين بحق العودة إلى مدينتهم تاورغاء.

وقال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن شكشاك، لموقع ليبيا الخبر: إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج استمع لمطالب النازحين من تاورغاء، وتناقش مع المتظاهرين ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم.

ونفى الشكشاك، اقتحام المتظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء، مؤكدا أن مجموعة من المتظاهرين دخلوا إلى المبنى لاجتماعهم مع رئيس المجلس، دون أي تعدي على المقر من المتظاهرين.

وأوضح رئيس المجلس المحلي، أن أهالي تاورغاء يعيشون معاناة” داخل المخيمات، خصوصا في ظل الأحوال الجوية المتقلبة، ونقص الإمكانيات داخل المخيمات، مشيرًا إلى وصول مساعدات إنسانية من عدة بلديات، ومنظمات محلية ودولية.

وناشد شكشاك، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وجميع أهالي مصراتة، وكل الأطراف المعنية، بإتمام اتفاق المصالحة الموقع بين تاورغاء ومصراتة، وجبر الضرر لكل الأطراف.

ويعاني النازحون من مدينة تاورغاء، منذ أكثر من ست سنوات، أوضاعا معشية صعبة في مخيمات لا تكاد أن تحميهم من برد الشتاء ولا حرارة الصيف.

يُذكر أن نازحي تاورغاء في طرابلس قد نظموا وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، أمام مقر المجلس الرئاسي منددين بالظروف المعيشية وسط المخيمات ومطالبين بحق عودتهم إلى ديارهم.

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