ليبيا_الآن| من لقاء نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأ…

#ليبيا_الآن| من لقاء نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ” مخائيل بوغدانوف ” في مقر وزارة الخارجية الروسية مع وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة ” محمد الدايري “.
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