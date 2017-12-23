ليبيا_الآن| من لقاء نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأ…

#ليبيا_الآن| من لقاء نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ” مخائيل بوغدانوف ” في مقر وزارة الخارجية الروسية مع وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة ” محمد الدايري “.