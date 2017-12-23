مدير إذاعة سرت المحلية يكشف أسباب توقف بثها

أعلن مدير عام إذاعة سرت المحلية الطاهر أبوشيحة، أن الإذاعة أوقفت بثها، نتيجة خلل فني تعرض له جهاز الإرسال.

وبين أبوشيحة، في تدونة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه نتيجة لأحوال الطقس السيئة، والرياح القوية، وهطول الأمطار تعرض هوائي إذاعة سرت المحلية لخلل فني مساء يوم أمس الجمعة، ما أدى إلى أرتفاع نسبة الانعكاس على المرسلة، وهو ما قد يعرضها للتلف في حال تشغيلها بشكل متواصل.

وأضاف أبوشيحة، أن فريق الصيانة التابع للاذاعة الوطنية فرع سرت يواصل العمل منذ صبيحة اليوم السبت، للتغلب على المشكلة ومحاولة تفادي أي طارئ قد يلحق الضرر بالمرسلة

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