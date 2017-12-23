عضو الهيئة التأسيسية: سنلتقي مؤسسات مدنية في مختلف المناطق

قالت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، أن أعضاء هيئة الدستور، سيلتقون يوم 24 ديسمبر 2017 بمؤسسات ومنظمات مدنية في مختلف المدن الليبية، وذلك للدفع نحو الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي صوت عليه فـي 29 يوليو 2017، واحيل الى مجلس النواب الليبي لإصدار قانون الاستفتاء.

وأضافت عمران أن تنظيم المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني، لهذا الحراك في مدن الشرق والغرب الليبي، للدفع نحو الاستفتاء سيبدأ من الغد 24 ديسمبر 2017، ويستمر لعدة أيام مشيرةً إلى أن هذا اللقاء سيتضمن جلسات حوارية ووقفات من أجل الاسراع نحو الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الشروع في الانتخابات.

وتابعت أن اعضاء الهيئة الموقعون على مشروع الدستور يدعمون الحراك من خلال جلسات حوارية وشرح للمسار التأسيسي، لمرتكزات دستور ليبيا الدائم، أضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهت عمل الهيئة ومخاطر الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، مضيفةً أن أعضاء الهيئة يرون ان الشروع في انتخابات دون وجود اسس وقواعد دستورية حاكمة كارثة على ليبيا واستمرار للمعاناة والانقسام.

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