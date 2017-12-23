إغلاق معظم الشوارع الرئيسية في طبرق جراء هطول الأمطار الغزيرة

سقطت، عصر اليوم السبت، أمطار غزيرة على مدينة طبرق ما تسببت في إغلاق معظم الشوارع الرئيسية بالمدينة نظرًا لسوء البنية التحتية لمدينة طبرق.

ورصدت عدسة «بوابة الوسط» حالة الشوارع الرئيسية والطرق العامة في مدينة طبرق التي أغرقتها مياه الأمطار جراء انسداد فتحات تصريف المياه.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط»، إن المدينة تعاني تفاقم مشاكل القمامة ومياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أنَّ خطوط تصريف المياه أصبحت غير قادرة على نقل المياه لمحطات المعالجة والتنقية جراء انسدادها، ما أدى إلى فيضانها في بعض الأحياء والشوارع، خاصة قرب كوبري وسط المدينة.

وأضاف يونس أنَّ الأمطار «كانت غزيرة جدًّا، لكنها لم تستمر لأكثر من ساعة» مبينًا أنَّ تهالك البنية التحتية تسبب في غرق المدينة بمياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي، ما دعا المواطنين إلى ترك الطريق المؤدي لوسط المدينة واتخاذ طرق أخرى.

وحمل الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس، العاملين بشركة المياه والصرف الصحي المسؤولية جراء التقصير في معالجة الأمر وتنظيف الطرق وسحب المياه من الطرقات.

أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق. (بوابة الوسط)

أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق. (بوابة الوسط)

أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق. (بوابة الوسط)

أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق. (بوابة الوسط)

أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق. (بوابة الوسط)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط