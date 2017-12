أهالي تاورغاء يحتشدون أمام “الرئاسي”.. ماذا وعدهم السراج؟

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن أمله في تنفيذ الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء لتمكين أهالي المدينة الأخيرة من العودة إلى مناطقهم في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء السراج بعدد من أهالي تاورغاء الذين احتشدوا أمام مقر “الرئاسي”، في طرابلس، السبت، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلاتهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً سريعاً ليتمكنوا من العودة إلى مدينتهم.

وفي إطار رده على أهالي تاورغاء، تمنى السراج أن يتم تنفيذ الاتفاق بسرعة وأن تتعاون الأطراف المعنية، وتجاوز العقبات التي يضعها المعرقلون، ليتم تحديد موعد لعودة المُهجّرين من تاورغاء، مضيفا أن التنسيق جار مع وزارات الحكم المحلي والدفاع والداخلية لتوفير الظروف ليتمكن أهالي تاورغاء من العودة.

