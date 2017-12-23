منظمات مجتمع مدني تقود «حراك الدفع نحو الاستفتاء» على مشروع الدستور

يستعد عددٌ من منظمات المجتمع المدنى في عدة مدن ليبية إلى إطلاق «حراك الدفع نحو الاستفتاء» على مشروع الدستور، الذي سيبدأ يوم غدٍ الأحد 24 ديسمبر الجاري وسيستمر لعدة أيام.

ويتضمَّن الحراك جلسات حوارية ووقفات للدفع نحو الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الشروع في الانتخابات بمدن شرق وغرب وجنوب البلاد، وذلك بحضور أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنَّ حراك الدفع نحو الاستفتاء ستدعمه عدة مؤسسات وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الموقعين على مشروع الدستور.

وأوضحت عمران، أنَّ المؤيدين لهذا الحراك يرون أن الشروع في انتخابات دون وجود أسس وقواعد دستورية حاكمة هو وبالٌ على ليبيا واستمرارٌ للمعاناة والانقسام ومخاطر الانتخابات قبل الاستفتاء على المشروع.

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