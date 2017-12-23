فرنسا: تحقيق في دور شركة فرنسية لمراقبة الإنترنت في قمع المعارضة المصرية

بدأ القضاء الفرنسي تحقيقا جديدا حول الدور الذي لعبه برنامج “سيريبرو” لمراقبة الإنترنت الذي تنتجه شركة “أميسيس” وسوقته شركة “نيكسا تكنولوجيز” الفرنسيتان، في قمع معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويقوم القضاء في الوقت نفسه بمواصلة تحقيق مشابه حول برنامج آخر أنتجته “أميسيس” باسم “إيغل” يشتبه بدوره في قمع معارضي القذافي في ليبيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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