تركيا تقرر إطلاق اسم قائد عثماني أثار الجدل على شارع سفارة الإمارات

ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، السبت، أنَّ تركيا تعتزم إطلاق اسم القائد العثماني فخر الدين باشا على الشارع الذي توجد فيه سفارة الإمارات، وذلك بعدما أثارت الشخصية التاريخية خلافًا دبلوماسيًّا بسبب تغريدة على «تويتر» أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشرها.

وأعاد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي، نشر تغريدة تتهم قوات عثمانية بقيادة فخر الدين باشا بنهب أموال ومخطوطات من المدينة المنورة العام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى أثناء خضوع المدينة السعودية للحكم العثماني، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة إنَّ رئيس بلدية العاصمة أنقرة أمر بإجراء تحضيرات لتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه البعثة الدبلوماسية الإماراتية ليحمل اسم القائد العثماني السابق الذي تولى منصب حاكم المدينة المنوَّرة. ولم يذكر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الوزير الإماراتي بالاسم في معرض رده على الخلاف قائلاً إنه جاهل. وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية، الخميس الماضي، إنَّ القائم بالأعمال الإماراتي اُستُدعي للوزارة بهذا الشأن.

ولم يصدر تعليقٌ عن مسؤولين إماراتيين. وتعتبر الإمارات، وهي حليف مقرب للولايات المتحدة، أنَّ حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ذا الجذور الإسلامية الذي يتزعمه إردوغان مقربٌ من قوى إسلامية تعارضها الإمارات في أنحاء العالم العربي، وفق الوكالة.

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