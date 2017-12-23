ممثلو الجنوب يعتمدون ميثاق عام للمصالحة

المتوسط:

اعتمد أكثر من 55 ممثلاً عن جنوب ليبيا ميثاقٍ عام للمصالحة وذلك في ختام منتدًى عُقد لمدة ثلاثة أيام في تونس ضمن مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” والذي اقيم بمشاركة شيوخ وحكماء من قبائل الجنوب وقيادات المجتمع المحلي، وأعضاء المجالس البلدية، والناشطين من الشباب والنساء، والوسطاء المحليين، ومنظمات المجتمع المدني.

واوضحت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” ان منتدى المصالحة في الجنوب وفر “منبراً لمختلف المكونات الاجتماعية في الجنوب لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه السلام في فزان، والاتفاق على مجموعة من المبادئ والآليات الرامية إلى تحقيق المصالحة المحلية والوطنية”.

وشدد المشاركون على” الموقف المحوري للجنوب في المشهد السياسي والاجتماعي الليبي، على أمل أن يصبح ( الجنوب) رمزاً للمصالحة في المستقبل” وتابعوا “بيد أنهم سلّموا بأن المبادرات الساعية إلى إنهاء الحروب القبلية في (الجنوب) على مدى السنوات الست الماضية قد أخفقت في بناء سلام راسخ”.

واوضحت البعثة ان منتدى المصالحة في الجنوب جاء “في إطلاق حوار شامل يفضي إلى وضع ميثاق للمصالحة بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة” ولفتت البعثة الى ان الأطراف الموقعة على ميثاق المصالحة في الجنوب ستسعى إلى بناء دعم أوسع نطاقاً لهذا الميثاق وتشجيع عدد أكبر من المناطق على الالتزام به”.

ومشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” مدعوم من قبل صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام وتنفذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو يعمل على ربط مبادرات السلام الرسمية والمؤسساتية مع الحوار المحلي وجهود فض النزاعات من أجل بناء الثقة اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

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