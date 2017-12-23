اصلاح عطل بالخط الرئيسي لدائرة توزيع اوباري الكهربائية

قامت عناصر فرقة الصيانة في مكتب الشركة العامة للكهرباء في منطقة الغريفة التابعة لدائرة توزيع منطقة أوباري بإصلاح العطل المُفاجئ الذي طال الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية الشبكة العامة، بعد تعرضه لعمليات التخريب بهدف السرقة، من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأدى الهجوم التخريبي الذي ألحق أضرارًا بليغة بالأسلاك التي تربط الخط الرئيسي بالبرج، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة المُغذية لمنطقتي القعيرات والغريفة إضافة إلى بعض الأحياء الواقعة في القرب منها.

وقال رئيس قسم الصيانة في مكتب كهرباء الغريفة، حمد الخير، انه استبدال الخطوط النحاسية المركبة بمعظم الأبراج بأخرى مصنوعة من الألمونيوم تحسبًا لأي محاولة سرقة خاصةً في ظل ضعف الأجهزة الأمنية لحماية خطوط نقل الطاقة سيُقلل من حوادث التخريب التي تحدث بهدف سرقة الأسلاك النحاسية.

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