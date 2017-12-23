ننشر موعد و اجرائات وصول السيولة المالية لمصارف درنة

اعلنت بلدية درنة ان السيولة النقدية ستصل يوم الثلاثاء إلى المصارف التجارية وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي في البيضاء

وبين عميد البلدية أحميدة تربح، التقى مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي، وقام بالتنسيق معه بشأن أخذ الإذن بدخول السيولة إلى مدينة درنة

وأضاف تربح أن أفراد من أمن المنشآت سيقومون بتأمين السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، إلى حين وصولها إلى المصارف التجارية في المدينة، واستلامها من قبل مندوبي المصارف وتوزيع الرواتب لمستحقيها وفق القيم المحددة.

وأشاد تربح بحرص الجبالي، على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية إلى المدينة .

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